Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Львівської міськради Ігор Шолтис. За його словами, Стахів під час перемовин, зокрема, обговорював, яку зброю використовувати на акціях.

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"Перемовини велися з проросійськими діячами. З тими, які є прихильниками Анатолія Шарія, активістами церкви Московського патріархату та іншими російськими елементами на території України", – наголосив Шолтис.

Шолтис: Більше інформації буде згодом

Депутат зауважив, що СБУ опиралася на листування й особисті комунікації між Стахівим й проросійськими діячами. Проте правоохоронці через розслідувальну таємницю не можуть опублікувати всю інформацію. "З метою подальшого виявлення злочинних елементів і всієї мережі", – пояснив Шолтис.

Частина з тих речей, які опублікували в Україні – це, здається, ще не все, що вони могли б представити. Більшість інформації буде презентована вже згодом,

– сказав депутат.

Шолтис також вважає, що вигадки Стахіва про зв'язок у США цілком можливі. Мовиться про буцімто спілкування з Робертом-Френсісом Кеннеді-молодшим – одним з американських лідерів антивакцинаторів.

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"Цілком можливо вони мають зв'язок на основі поглядів стосовно епідемії COVID-19 і вакцинації світу", – відзначив депутат.

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