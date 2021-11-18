Запобіжний захід повинні були обрати ще 17 листопада. Однак Стахів поїхав у Сваляву, де його госпіталізували у місцеву лікарню.

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Стахіву обрали запобіжний захід

Судове засідання з обрання запобіжного заходу Стахіву тривало понад 4 години. Прокурор Георгій Зенін клопотав про арешт підозрюваного на 60 діб з можливістю внесення 998 тисяч гривень застави. Стахів та його адвокат Михайло Магарський були проти такого запобіжного заходу. Адвокат наполягав на тому, що правоохоронці викрали його клієнта зі Свалявської лікарні. Однак слідчий надав довідку від лікарів про те, що стан здоров'я Стахіва дозволяє йому брати участь в судовому засіданні.

Під час засідання підозрюваний заперечив звинувачення у намаганні повалити конституційний лад в Україні та зв'язки з Росією. Окрім цього, він заявив журналістам про те, що має родину в США та спілкується з Робертом-Френсісом Кеннеді-молодшим – одним із лідерів антивакцинаторського руху в Америці.

Суддя Олег Юрків 18 листопада задовольнив клопотання прокурора. Стахіву призначили 2 місяці арешту з можливістю внесення 998 тисяч гривень застави. Якщо підсудний її сплатить, то він повинен негайно здати свій закордонний паспорт, не виїздити зі Львова та повідомляти слідчого про зміну місця проживання чи роботи. Після завершення засідання Стахів заявив, що подаватиме апеляцію.

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Коротко про оголошення підозри Стахіву

Депутати від "Голосу" на початку листопада подали звернення до СБУ щодо дій Остапа Стахіва. За їхніми словами, його активність може призвести до повалення конституційного ладу в Україні. Народні обранці вважають, що провокатором можуть керувати з Росії.

Співробітники СБУ 16 листопада провели обшуки у квартирі Стахіва. У цей час анонім повідомив про замінування усього будинку №60 на вулиці Франка, ймовірно, щоб завадити правоохоронцям робити їхню роботу.

Однак під час обшуків співробітники СБУ все ж знайшли неспростовні докази причетності львівського антивакцинатора до злочину, який йому інкримінують.

Того ж дня Стахіву та росіянину Михайлові Милостивому оголосили підозри в спробі захопити владу.

Після обшуків антивакцинатор намагався уникнути затримання. Він переконував, що погано почувається. До нього викликали швидку, однак медики не знайшли підстав до госпіталізації.

Перше засідання у справі Стахіва повинне було відбутися 17 листопада. Однак підозрюваний на нього не з'явився. Його адвокат заявив, що його клієнт перебуває у Свалявській лікарні.

Тоді суддя не зміг обрати антивакцинатору запобіжний захід, однак дозволив з дозволу лікарів примусово привезти його на слухання 18 листопада.

У Свалявській лікарні зауважили, що Стахів скаржився на проблеми із серцем. Він заплатив 4 тисячі гривень за усі необхідні обстеження.

Увечері 17 листопада співробітники СБУ забрали підозрюваного з лікарні, щоб наступного дня доставити його на судове засідання.

Дивіться відео затримання Остапа Стахіва: (відео 18+, присутня лайка)