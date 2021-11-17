У Львові повідомили про замінування будинку, де живе антивакцинатор Остап Стахів

Стахів мешкає в будинку №60 на вулиці Івана Франка. Наразі правоохоронці встановлюють особу аноніма.

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Повідомили про замінування будинку, де живе Стахів

Правоохоронцям 16 листопада о 12:54 на електронну пошту надійшло повідомлення про замінування будинку №60 на вулиці Франка у Львові.

На місці ймовірного замінування працювали сили та засоби ЦЗ міста Львова. Огляд приміщень та пошукові заходи завершені о 15:15,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, правоохоронці не знайшли вибухівки. Наразі вони проводять розслідування, щоб встановити особу аноніма, який повідомив про замінування.

Цікаво, що у цьому будинку живе відомий львівський антивакцинатор і провокатор Остап Стахів. У той час співробітники СБУ проводили обшук у його квартирі. Тож фейкове повідомлення про замінування, ймовірно, з цим пов'язане.

Зауважте! Остап Стахів з початку пандемії коронавірусу публічно заявляв, що хвороби не існує. Він регулярно поширює різноманітні фейки про вакцинацію та "теорії всесвітньої змови". Стахів неодноразово влаштовував провокації у лікарнях та навчальних закладах Львова та інших українських міст.



"Замінували" будинок, де живе Стахів / Фото ZAXID.NET

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