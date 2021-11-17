У Львові повідомили про замінування будинку, де живе антивакцинатор Остап Стахів

Стахів мешкає в будинку №60 на вулиці Івана Франка. Наразі правоохоронці встановлюють особу аноніма.
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Повідомили про замінування будинку, де живе Стахів
Правоохоронцям 16 листопада о 12:54 на електронну пошту надійшло повідомлення про замінування будинку №60 на вулиці Франка у Львові.
На місці ймовірного замінування працювали сили та засоби ЦЗ міста Львова. Огляд приміщень та пошукові заходи завершені о 15:15,
– мовиться у повідомленні.
На щастя, правоохоронці не знайшли вибухівки. Наразі вони проводять розслідування, щоб встановити особу аноніма, який повідомив про замінування.
Цікаво, що у цьому будинку живе відомий львівський антивакцинатор і провокатор Остап Стахів. У той час співробітники СБУ проводили обшук у його квартирі. Тож фейкове повідомлення про замінування, ймовірно, з цим пов'язане.
"Замінували" будинок, де живе Стахів / Фото ZAXID.NET
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Коротко про оголошення підозри Стахіву
- Кілька депутатів звернулися в СБУ через дії Остапа Стахіва. Вони вважають, що така його активність може призвести до повалення конституційного ладу в Україні. Окрім цього, Стахівим, ймовірно, керують з Росії.
- Співробітники СБУ 16 листопада провели обшуки у квартирі провокатора. Там вони знайшли "неспростовні докази причетності до протиправної діяльності".
- Того ж дня СБУ оголосила Стахіву та громадянину Росії Михайлові Милостивому підозри в спробі захопити владу.
- Після обшуків львівський антивакцинатор намагався уникнути затримання, заявивши, що зле почувається. До нього викликали швидку, однак медики сказали, що з чоловіком усе добре.