Стахів мешкає в будинку №60 на вулиці Івана Франка. Наразі правоохоронці встановлюють особу аноніма.

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Повідомили про замінування будинку, де живе Стахів

Правоохоронцям 16 листопада о 12:54 на електронну пошту надійшло повідомлення про замінування будинку №60 на вулиці Франка у Львові.

На місці ймовірного замінування працювали сили та засоби ЦЗ міста Львова. Огляд приміщень та пошукові заходи завершені о 15:15,
– мовиться у повідомленні.

На щастя, правоохоронці не знайшли вибухівки. Наразі вони проводять розслідування, щоб встановити особу аноніма, який повідомив про замінування.

Цікаво, що у цьому будинку живе відомий львівський антивакцинатор і провокатор Остап Стахів. У той час співробітники СБУ проводили обшук у його квартирі. Тож фейкове повідомлення про замінування, ймовірно, з цим пов'язане.

У Львові повідомили про замінування будинку, де живе антивакцинатор Остап Стахів
"Замінували" будинок, де живе Стахів / Фото ZAXID.NET

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Коротко про оголошення підозри Стахіву

  • Кілька депутатів звернулися в СБУ через дії Остапа Стахіва. Вони вважають, що така його активність може призвести до повалення конституційного ладу в Україні. Окрім цього, Стахівим, ймовірно, керують з Росії.
  • Співробітники СБУ 16 листопада провели обшуки у квартирі провокатора. Там вони знайшли "неспростовні докази причетності до протиправної діяльності".
  • Того ж дня СБУ оголосила Стахіву та громадянину Росії Михайлові Милостивому підозри в спробі захопити владу.
  • Після обшуків львівський антивакцинатор намагався уникнути затримання, заявивши, що зле почувається. До нього викликали швидку, однак медики сказали, що з чоловіком усе добре.