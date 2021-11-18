Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Шолтис. По его словам, Стахив во время переговоров в частности обсуждал, какое оружие использовать на акциях.
К теме "Защитникам прав" желаю честного суда – Садовый о пророссийской поддержке Стахива
"Переговоры велись с пророссийскими деятелями. С теми, кто является сторонниками Анатолия Шария, активистами церкви Московского патриархата и другими российскими элементами на территории Украины", – подчеркнул Шолтис.
Шолтис: Больше информации будет со временем
Депутат отметил, что СБУ опиралась на переписку и личные коммуникации между Стахивым и пророссийскими деятелями. Однако правоохранители пока есть следственная тайна не могут опубликовать всю информацию. "С целью дальнейшего обнаружения преступных элементов и всей сети", – объяснил Шолтис.
Часть из тех вещей, которые опубликовали в Украине – это, кажется, еще не все, что они могли бы представить. Большинство информации будет презентовано уже впоследствии,
– сказал депутат.
Шолтис также считает, что выдумки Стахива о связи в США вполне возможны. Речь идет о якобы общении с Робертом-Фрэнсисом Кеннеди-младшим – одним из американских лидеров антивакцинаторов.
Игорь Шолтис о связи Стахива с россиянами: смотрите видео
"Вполне возможно, они поддерживают связь на основе взглядов относительно эпидемии COVID-19 и вакцинации мира", – отметил депутат.
Подозрение Стахива: главное
- Депутаты от политсилы "Голос" в ноябре 2021 года подали обращение в СБУ по поводу действий Остапа Стахива. По их словам, его активность может привести к свержению конституционного строя в Украине. Народные избранники полагают, что провокатором могут управлять из России.
- Сотрудники СБУ 16 ноября провели обыски в квартире Стахива. В то же время аноним сообщил о заминировании всего дома, вероятно, чтобы помешать правоохранителям.
- Галицкий райсуд 18 ноября избрал львовскому антивакцинатору меру пресечения. Он будет содержаться под стражей с возможностью внесения почти миллиона гривен залога.