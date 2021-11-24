Апелляционный суд должен был рассматривать жалобу Стахива 23 ноября. Однако заседание перенесли на следующий день.

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Сторонники Стахива требуют его освободить

Рассмотрение жалобы Стахива началось в 17:00 в Апелляционном суде Львовщины. Псевдоактивист пытается обжаловать меру пресечения, которую для него 18 ноября избрал Галицкий райсуд. Подозреваемого поместили под стражу на 60 суток с возможностью внесения почти миллиона гривен залога.

Еще до начала заседания под зданием суда собралось множество сторонников Стахива. Они держали в руках экземпляры Конституции Украины и плакаты с требованиями отпустить псевдоактивиста.

Сторонники Стахива собрались под зданием суда: видео

Сторонники Стахива выкрикивают лозунг "Свободу Остапу". Некоторые даже называют его "мессией" и "Божьим сыном". Митингующие убеждают, что стоят не только в поддержку псевдоактивиста, но и "за свои права".

Стою за свои права. Потому что, когда человек говорит правду, а его так... за правду,

– отметила участница митинга Зоряна.

Сторонники Стахива также уверены, что "власть хочет упечь людей в концлагерь". Самые активные митингующие говорят свои речи в громкоговоритель. Всех их объединяют конспирологические теории и антинаучные убеждения о вреде вакцинации.

У здания суда также есть правоохранители. Они время от времени унимают протестующих и запрещают им заходить в помещение. Кроме этого, на соседней улице стоят автозаки.

На митинг сторонников Стахива пришли националисты. Они также выкрикивают лозунги, однако не в поддержку антивакцинатора, а наоборот – активисты требуют отправить его в тюрьму. Жестких столкновений под зданием суда пока не было.

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Смотрите фото с места происшествия / Фото 24 канала

Кратко об объявлении подозрения Стахиву

Смотрите трансляцию рассмотрения апелляции Стахива: