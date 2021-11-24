Апелляционный суд должен был рассматривать жалобу Стахива 23 ноября. Однако заседание перенесли на следующий день.

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Сторонники Стахива требуют его освободить

Рассмотрение жалобы Стахива началось в 17:00 в Апелляционном суде Львовщины. Псевдоактивист пытается обжаловать меру пресечения, которую для него 18 ноября избрал Галицкий райсуд. Подозреваемого поместили под стражу на 60 суток с возможностью внесения почти миллиона гривен залога.

Еще до начала заседания под зданием суда собралось множество сторонников Стахива. Они держали в руках экземпляры Конституции Украины и плакаты с требованиями отпустить псевдоактивиста.

Сторонники Стахива собрались под зданием суда: видео

Сторонники Стахива выкрикивают лозунг "Свободу Остапу". Некоторые даже называют его "мессией" и "Божьим сыном". Митингующие убеждают, что стоят не только в поддержку псевдоактивиста, но и "за свои права".

Стою за свои права. Потому что, когда человек говорит правду, а его так... за правду,
– отметила участница митинга Зоряна.

Сторонники Стахива также уверены, что "власть хочет упечь людей в концлагерь". Самые активные митингующие говорят свои речи в громкоговоритель. Всех их объединяют конспирологические теории и антинаучные убеждения о вреде вакцинации.

У здания суда также есть правоохранители. Они время от времени унимают протестующих и запрещают им заходить в помещение. Кроме этого, на соседней улице стоят автозаки.

На митинг сторонников Стахива пришли националисты. Они также выкрикивают лозунги, однако не в поддержку антивакцинатора, а наоборот – активисты требуют отправить его в тюрьму. Жестких столкновений под зданием суда пока не было.

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Смотрите фото с места происшествия / Фото 24 канала

Кратко об объявлении подозрения Стахиву

  • Депутаты от "Голоса" обратились в СБУ из-за действий Остапа Стахива. По их мнению, активность провокатора может привести к свержению конституционного строя в Украине.
  • Кроме этого, народные избранники попросили правоохранителей проверить, не управляют ли случайно Стахивым из России.
  • Сотрудники СБУ 16 ноября провели обыски в доме провокатора. Во время них кто-то сообщил о минировании всего дома № 60 на улице Франко.
  • По информации следствия, правоохранители все же нашли неопровержимые доказательства причастности Стахива к преступлению, которое ему инкриминируют.
  • В тот же день ему и гражданину России Михаилу Милостивому объявили о подозрениях в попытке захватить власть.
  • После обысков антивакцинатор пытался избежать задержания, заявив, что плохо себя чувствует. К Стахиву приехала скорая, однако медики не нашли оснований к его госпитализации.
  • Тогда подозреваемый поехал в Сваляву, на Закарпатье. Там он попросил врачей местной больницы его госпитализировать.
  • На первое судебное заседание, на котором антивакцинатору должны были избрать меру пресечения, он не явился. Судья разрешил исполнительной службе принудительно привезти его на следующее.
  • Правоохранители вечером 17 ноября приехали в Сваляву, чтобы отвезти Стахива во Львов.
  • Суд избрал ему меру пресечения – 60 суток в СИЗО с возможностью внесения 998 тысяч гривен залога. Стахив заявил, что будет подавать апелляцию.

Смотрите трансляцию рассмотрения апелляции Стахива: