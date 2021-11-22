У мережі каналів, якими керує "активіст", приблизно 80 тисяч підписників. Про це розповів 22 листопада аналітик організації "Інтерньюз-Україна" Віталій Рибак. Слід зазначити, що кількість усіх спільнот Стахіва не може не дивувати.

До теми Львівському антивакцинатору Остапу Стахіву обрали жорсткий запобіжний захід



Список спільнот Стахіва у вайбері / Фото MediaSapiens

Скільки в нього підписників

Окрім цього, звернули увагу на діяльність антивакцинатора в інших соціальних мережах. Де та скільки в нього підписників:

фейсбук – 90 тисяч підписників;

канал на ютубі – 65 тисяч підписників;

телеграм-канал – 25 тисяч підписників.

Проте на думку фахівця, псевдоактивіст все ж найбільше просуває свою пропаганду у вайбері. Там у нього, окрім основного каналу, є ще й 24 регіональні чати. Загалом у них орієнтовно 77 тисяч підписників.



Кількість підписників у різних містах / Інфографіка MediaSapiens

Що там публікують

Звичайно, найбільше на цих сторінках переважно постять антивакцинаторську пропаганду. Однак учасники "руху" Стахіва також використовують групи у вайбері для координації майбутніх акцій протесту.

Зокрема, наразі там найбільше обговорюють один із таких протестів, який запланований на 24 листопада. Слід зазначити, що частину публікацій Стахіва соцмережі можна побачити з позначками "фальшива інформація". Проте кількість підписників у нього попри все зростає.



Публікація Стахіва із позначкою про фейк / Фото MediaSapiens

Головне про Стахіва та оголошення підозри йому

Чоловік почав набирати популярність на початку пандемії коронавірусу. Він одразу почав публікувати "спростування" самого факту пандемії, а згодом став і противником вакцинації. Вже на початку листопада він був одним із організаторів акції протесту коронавірусних скептиків.

Ним зайнялася Служба безпеки

Згодом депутати звернулися в СБУ через дії Остапа Стахіва. Народні обранці повідомили, що активність провокатора може призвести до повалення конституційного ладу в Україні. Це пояснили ймовірним керуванням "руху" з Росії.

16 листопада у помешканні провокатора провели обшуки. Правоохоронці знайшли неспростовні докази причетності Стахіва до злочину, який йому інкримінують. Того ж дня СБУ оголосила підозри йому та громадянину Росії Михайлові Милостивому. Там мовилося, що ці особи намагалися захопити владу в країні.

Намагався уникнути суду

Після обшуків псевдоактивіст робив усе, щоб уникнути затримання. Зокрема, заявляв, що нібито погано почувається. Проте львівські медики не бачили підстав для госпіталізації.

Згодом Стахів навіть поїхав у Сваляву, на Закарпаття. Відтак не появився за засідання суду й попросив лікарів місцевої лікарні його госпіталізувати. Проте план провалився, оскільки правоохоронці знайшли "антивакса" й доставили в суд. Там йому обрали запобіжний захід – перебування під вартою з можливістю внесення майже мільйона гривень застави.