Відповідне рішення ввечері 30 листопада ухвалив Галицький райсуд Львова. Засідання проводили у закритому режимі.

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Справу розпочали розглядати ще о 17:00. Спочатку виступив адвокат антивакцинатора – Михайло Макарський. Він подав клопотання про відвід судді Олега Юрківа, який ухвалює усі рішення під час досудового розслідування. Суддя Віталій Стебницький відмовився змінювати його.

Захист – проти психіатричної експертизи

Прокурор звернувся до суддів з клопотанням про призначення судово-психіатричної експертизи у справі Стахіва. Обґрунтували це тим, що слідство буде оголошувати обставини, "під час розгляду яких підозрюваний може бути визнаний неосудним або обмежено осудним". Про що мовиться – наразі невідомо. Сам Стахів та його адвокат виступали проти призначення експертизи.

Врешті, суддя задовольнив клопотання прокурора: Стахіва відправляють на судово-психіатричну експертизу на 30 днів. Захист підозрюваного планує подати апеляцію. Поки її розглядатимуть, Стахіва не відправлятимуть в лікарню.

Стахіва можуть відпустити під заставу