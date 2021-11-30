Соответствующее решение вечером 30 ноября принял Галицкий райсуд Львова. Заседание проводили в закрытом режиме.

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Дело начали рассматривать еще в 17:00. Сначала выступил адвокат антивакцинатора – Михаил Макарский. Он подал ходатайство об отводе судьи Олега Юркива, который принимает все решения во время досудебного расследования. Судья Виталий Стебницкий отказался менять его.

Защита – против психиатрической экспертизы

Прокурор обратился к судьям с ходатайством о назначении судебно-психиатрической экспертизы по делу Стахива. Обосновали это тем, что следствие будет оглашать обстоятельства, "во время рассмотрения которых подозреваемый может быть признан невменяемым или ограниченно вменяемым". О чем говорится – пока неизвестно. Сам Стахив и его адвокат выступали против назначения экспертизы.

Наконец, судья удовлетворил ходатайство прокурора: Стахива отправляют на судебно-психиатрическую экспертизу на 30 дней. Защита подозреваемого планирует подать апелляцию. Пока ее будут рассматривать, Стахива не будут отправлять в больницу.

Стахива могут отпустить под залог

Сторонники Стахива уже внесли залог, размер которого достигает аж 998,8 миллиона гривен. Это означает, что его должны отпустить из СИЗО на несколько дней, пока суд не рассмотрит апелляцию. Адвокат Стахива дал комментарий одному из ютуб-каналов, поддерживающих "антивакса" . Он надеется, что его подзащитный сможет выйти из-под стражи уже 1 декабря.

Ранее суд отказался менять Стахиву меру пресечения из-за наличия рисков. Прокурор подчеркивал, что на свободе можно скрываться от следствия. Ведь именно это он пытался делать во время первого заседания – тогда он находился в больнице на Закарпатье.

Обратите внимание! 35-летнего Стахива подозревают в преступлениях, касающихся свержения и изменения конституционного строя в Украине. Его называют "главным антивакцинатором".