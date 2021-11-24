Такое решение 24 ноября принял судья Игорь Галапац. Обжалование ареста Стахива Апелляционный суд Львова рассматривал с 17.00.
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Позиция стороны защиты
Сначала защита Стахива просила суд сменить ему меру пресечения – на домашний арест. Однако впоследствии вообще предложила отпустить его. Адвокат Михаил Магарский утверждал, что условия содержания его подзащитного являются плохими и даже называл их "пыткой".
Что заявлял сам Стахив
В ходе судебного заседания Стахив утверждал, что СБУ все еще не допросила его по уголовному делу. Кроме этого, он заявил, что спецслужбы "выводили его в лесу возле Сколе и пытались запугать". Мужчина жаловался на то, что вынужден находиться в маленькой камере СИЗО со сквозняком и на то, что его якобы плохо кормят. Поэтому он, якобы уже обращался к правоохранителям.
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