Повідомлення про замінування надійшло в кол-центр СБУ. Цю інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Києва.

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У Києві замінували 10 ТРЦ та вокзал

Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про мінування 10 торгово-розважальних центрів.

Надійшло повідомлення, що заміновано близько 10 ТРЦ та залізничний вокзал. Вокзал вже перевірили, було евакуйовано близько 650 осіб. А по ТРЦ на даний час інформації поки немає, їх ще перевіряють",

– розповіли у поліції.

Правоохоронці не повідомили, які саме ТРЦ замінували. Однак у соцмережах повідомляли про евакуацію відвідувачів та працівників з ТЦ "Район".

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