Анонимный звонок поступил в дежурную часть. Поэтому на место угрозы сразу же отправили следственно-оперативную группу, кинологов и взрывотехников.

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Ложная тревога

Специалисты тщательно проверили как само здание КГГА, так и прилегающую территорию.

К счастью, ни одной взрывчатки во время обследования они не обнаружили.

Псевдоминера полиция смогла вычислить в течение часа – она оперативно идентифицировала его номер телефона.



Псевдоминером оказался 45-летний киевлянин / Фото полиции Киева

За "шутку" придется поплатиться свободой

В конце концов злоумышленника задержали у него же дома. Общаясь с правоохранительными органами, 45-летний киевлянин так и не смог объяснить мотивы своего поступка. У него изъяли телефон, с которого поступил звонок о "минировании".

Сейчас полицейские уже открыли уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. За это мужчина может сесть за решетку на шесть лет. Вскоре ему должны объявить о подозрении.

Нездоровая тенденция

В последнее время в Киеве особенно активизировались злоумышленники, которые вводят полицию в заблуждение сообщениями о минировании различных объектов. Например, 19 декабря они подняли панику информацией о якобы угрозе взрыва на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах.