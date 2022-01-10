В полиции Киева в комментарии 24 каналу отметили, что на 17:00 в Retroville работают взрывотехники и кинологи. Специалисты проверяют здание на наличие опасных предметов.

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Если взрывчатку не найдут, правоохранители откроют уголовное производство о заранее ложном сообщении о теракте.

Эвакуировали более 200 человек

По данным полиции, из помещения торгового центра на Виноградаре всех посетителей и работников вывели сразу после получения уведомления об опасности.

Параллельно с этим в Retroville сразу отправились специалисты профильных служб.

Смотрите видео из "заминированного" ТРЦ "Проспект" в Киеве:

"Минировали" не один ТРЦ

По словам активистки Александры Дворецкой, днем ​​10 января из-за сообщения о наличии взрывчатки пришлось эвакуировать людей из торгового центра "Проспект" возле станции метро "Черниговская". Кроме того, взрывчатку искали и в ТЦ "Глобус" на Майдане Незалежности.

Сезонное обострение

Количество сообщений о фейковых заминированиях в Киеве, как утверждают правоохранители, стремительно возросло с наступлением новогодних праздников. По всей вероятности, большинство звонков поступает из России или оккупированных ею территорий. Телефонный терроризм, кроме создания социального напряжения, наносит предприятиям серьезный ущерб.