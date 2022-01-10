Сообщение о минировании оказалось ложным. Нарушителю грозит тюрьма.

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Во Львове задержали "минера" поезда

Правоохранителям 8 января в 20:00 поступило анонимное сообщение о минировании. Взрывчатку якобы заложили в поезде сообщением Днепр – Ивано-Франковск.

Специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции обследовали подвижной состав на территории Кировоградской области. К счастью, никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не нашли.

Оперативники криминальной полиции установили, что ложное сообщение о минировании предоставил 22-летний житель Ровненской области. Его задержали во Львове.



22-летний парень сообщил о минировании поезда / Фото полиции Львовщины

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Парню грозит заключение

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в "заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Парню грозит от 2 до 6 лет за решеткой.

Вскоре задержанному изберут меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.