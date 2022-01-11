Повідомлення виявилось хибним. Наразі поліція намагається розшукати "мінувальника".

До теми У Львові затримали 22-річного "мінувальника" потяга Дніпро – Івано-Франківськ

У Трускавці "замінували" бювет

Приблизно о 19:42 у кол-центр СБУ надійшло повідомлення про замінування трускавецького бювету №1, що на вулиці Тарасевича, 5. На місці події працювали сили цивільного захисту області та міста.

Перевірку завершили о 22:20. На щастя, інформація не підтвердилася – правоохоронці не знайшли вибухівки чи підозрілих предметів. Наразі вони проводять розслідування, щоб встановити особу псевдомінувальника.

Зауважте! В Україні посилили відповідальність за фейкові мінування. Порушнику загрожує покарання – від 2 до 6 років у в'язниці.

Коротко про останні "замінування" в Україні