Повідомлення виявилось хибним. Наразі поліція намагається розшукати "мінувальника".
До теми У Львові затримали 22-річного "мінувальника" потяга Дніпро – Івано-Франківськ
У Трускавці "замінували" бювет
Приблизно о 19:42 у кол-центр СБУ надійшло повідомлення про замінування трускавецького бювету №1, що на вулиці Тарасевича, 5. На місці події працювали сили цивільного захисту області та міста.
Перевірку завершили о 22:20. На щастя, інформація не підтвердилася – правоохоронці не знайшли вибухівки чи підозрілих предметів. Наразі вони проводять розслідування, щоб встановити особу псевдомінувальника.
Коротко про останні "замінування" в Україні
- Ввечері 10 січня правоохоронцям надійшло повідомлення про ймовірний вибух у торговельному центрі Retroville. З величезного приміщення евакуювали працівників та відвідувачів.
- У Києві ввечері 8 січня повідомили про замінування усіх торговельних центрів. Правоохоронці шукають анонімного "мінувальника".
- Росіянин 6 січня повідомив про замінування річкового порту в Дніпрі. Він розкрив свої особисті дані та вимагав 10 тисяч рублів викупу.
- У середу, 5 січня, аноніми повідомили про замінування київських торговельно-розважальних центрів "Район" та Retroville. З приміщень евакуювали усіх відвідувачів та співробітників, однак інформація виявилась хибною.
- Столичні правоохоронці 4 січня затримали чоловіка, який збрехав, що замінував будівлю КМДА. Псевдомінером виявився 45-річний киянин.