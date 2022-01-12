Правоохоронці намагаються знайти у школах вибухівку. Також на місці події працюють кінологи із собаками.
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У Львові повідомили про замінування шкіл
Правоохоронцям приблизно об 11:00 надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх львівських шкіл. В освітні заклади негайно виїхали патрульні, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції.
Дивіться відео евакуації учнів:
Правоохоронці проводять евакуацію учнів та працівників шкіл. Вони обстежують приміщення та прилеглі території навчальних закладів, щоб знайти вибухівку.
Окрім цього, поліцейські намагаються встановити особу аноніма, який надав повідомлення про замінування.
У Львові, ймовірно, замінували усі школи / Фото "Варта 1"
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Школярів відпускають додому
За інформацією пресслужби Львівської міськради, керівниця міського управління освіти Леся Васюта розповіла, що усі навчальні заклади діють згідно з протоколом. Наразі викладачі обдзвонюють батьків учнів молодшої школи, щоб ті прийшли й забрали їх додому.
Станом на сьогодні ще не всі заклади освіти вийшли на навчання – вчиться лише частина. Обстежуємо приміщення – на поверхах, всередині та ззовні – на наявність якихось невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів. Будуть відповідні служби, вони обстежуватимуть заклади,
– додала посадовиця.
Старшокласники навчатимуться у цей день в дистанційному режимі.
Дітей евакуювали / Фото "Варта 1"