Полиция задержала 9 "минировщиков"

В течение новогодних праздников в полицию поступило 132 фейковых сообщения о взрывчатке. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

К теме Проверки продлятся долго: в Киеве заминировали все школы

Сейчас уже задержали 9 злоумышленников из 9 областей – Киевской, Днепропетровской, Одесской области и т.д. Их мотивы были разными. Известно, что кое-кто из "минировщиков" был пьян.

Откуда поступают сообщения

Часть сообщений о заминировании поступают с территории временно оккупированного Донбасса.

Мы рассматриваем каждый такой вызов. Значительные силы Национальной полиции привлекаются к проверке сообщений о минировании. Безопасность граждан для нас на первом месте,

– заверил Клименко.

Он отметил, что взрывотехнические службы и кинологические подразделения несут службу в круглосуточном режиме и оперативно реагируют на все вызовы о минировании.

Глава полиции призвал директоров школ устанавливать камеры видеонаблюдения: "Там, где есть постоянное наблюдение и контроль, нам проще реагировать на такие вызовы".

Обратите внимание! За фейковое сообщение о заминировании грозит уголовная ответственность – от 2 до 6 лет заключения. Если же такие действия привели к тяжелым последствиям, или же их совершили повторно, то в тюрьму нарушителя отправят уже на 4 – 8 лет.

Массовые "заминирования" 12 января