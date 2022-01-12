Поліція затримала 9 "мінувальників"

Впродовж новорічних свят до поліції надійшло 132 фейкові повідомлення про вибухівку. Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

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Наразі вже затримали 9 зловмисників з 9 областей – Київщини, Дніпропетровщини, Одещини тощо. Їхні мотиви були різними. Відомо, що дехто з "мінувальників" був п'яний.

Звідки надходять повідомлення

Частина повідомлень про замінування надходять з території тимчасово окупованого Донбасу.

Ми розглядаємо кожен такий виклик. Значні сили Національної поліції залучаються до перевірки повідомлень про мінування. Безпека громадян на для нас на першому місці,

– запевнив Клименко.

Він наголосив, що вибухотехнічні служби та кінологічні підрозділи несуть службу в цілодобовому режимі та оперативно реагують на всі виклики про мінування.

Глава поліції закликав директорів шкіл встановлювати камери відеоспостереження: "Там, де є постійне спостереження і контроль, нам простіше реагувати на такі виклики".

Зверніть увагу! За фейкове повідомлення про замінування загрожує кримінальна відповідальність – від 2 до 6 років ув'язнення. Якщо ж такі дії призвели до тяжких наслідків, або ж їх вчинили повторно, то у в'язницю порушника відправлять вже на 4 – 8 років.

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