Поліція затримала 9 "мінувальників"
Впродовж новорічних свят до поліції надійшло 132 фейкові повідомлення про вибухівку. Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.
До теми Перевірки триватимуть довго: у Києві замінували всі школи
Наразі вже затримали 9 зловмисників з 9 областей – Київщини, Дніпропетровщини, Одещини тощо. Їхні мотиви були різними. Відомо, що дехто з "мінувальників" був п'яний.
Звідки надходять повідомлення
Частина повідомлень про замінування надходять з території тимчасово окупованого Донбасу.
Ми розглядаємо кожен такий виклик. Значні сили Національної поліції залучаються до перевірки повідомлень про мінування. Безпека громадян на для нас на першому місці,
– запевнив Клименко.
Він наголосив, що вибухотехнічні служби та кінологічні підрозділи несуть службу в цілодобовому режимі та оперативно реагують на всі виклики про мінування.
Глава поліції закликав директорів шкіл встановлювати камери відеоспостереження: "Там, де є постійне спостереження і контроль, нам простіше реагувати на такі виклики".
Масові "замінування" 12 січня
- Зранку 12 січня поліцейські отримали анонімне повідомлення про замінування всіх шкіл у Черкасах. Через це навчання відбувалося дистанційно. До речі, текст "мінувальники" був написаний з великою кількістю помилок.
- Анонімний лист надійшов й одеським правоохоронцям. Фахівцям довелося перевіряти усі торгові центри міста. Згодом в Одесі "замінували" й головну ялинку.
- Схожі повідомлення отримали й у Львові, Дніпрі та Києві. Там зловмисники "мінували" школи, аеропорти й метро.