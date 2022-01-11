Одразу після отримання інформації про можливу небезпеку для дітей та педагогів, у навчальних закладах мали початися евакуації та перевірки. Втім, за даними джерел 24 каналу, у деяких школах уроки все ж таки проводили у штатному режимі.

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Кінологи та вибухотехніки мають обстежити всі будівлі, де, за словами аноніма, може бути вибухівка.

Перевірки можуть тривати дуже довго

Дзвінок з повідомленням про ймовірний теракт у кожній зі шкіл столиці надійшов об 11:14.

Після цього медики швидкої, рятувальники, поліцейські та вибухотехніки почали об'їзд всіх навчальних закладів Києва.

Станом на 17:00 перевірки не закінчилися, але кінологи поки що не виявили у приміщеннях нічого небезпечного.

Скільки триватимуть перевірки, невідомо.

Якщо повідомлення виявиться хибним, слідчі мають відкрити кримінальне провадження щодо заздалегідь неправдивого повідомлення про теракт. Винуватцю цього злочину загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.

"Мінують" кожного дня

З початку 2022 року кількість фейкових повідомлень про закладену вибухівку у торгівельних центрах стрімко зросла. Ледве не кожного дня невідомі зловмисники дзвонять до поліції та розповідають про ймовірний теракт. Так, 10 січня у Києві "мінували" щонайменше 3 ТРЦ.