На місцях події працюють кінологи та вибухотехніки, а також рятувальники ДСНС та медики швидкої. Спеціалісти намагаються якомога швидше перевірити приміщення стратегічно важливих об'єктів для нормалізації їх роботи.

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У поліції Києва в коментарі 24 каналу розповіли, що станом на 15:45 експерти не знайшли жодного небезпечного предмета на тих об'єктах, які вказав зловмисник, однак пошук вибухівки продовжується.

Метро та аеропорти "замінувала" одна особа

За даними правохоронців, інформацію про нібито наявність вибухівки на територіях "Борисполя" та "Жулян" вони отримали одним повідомленням разом з даними про ймовірний вибух на станціях метро та у кількох ТРЦ.

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