Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Смертельна ДТП у Києві 22 лютого

Смертельна ДТП сталася у суботу о 18:20 на проспекті Леся Курбаса у Києві. Поліція вже почала досудове розслідування.

Попередньо, водій трамвая наїхав на чоловіка, що перебував на коліях. На жаль, від отриманих травм постраждалий загинув на місці. Його особу встановлюють правоохоронці. За попередніми даними, чоловіку близько 30 років.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

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У Києві трамвай збив чоловіка на смерть / Фото поліції

Зауважимо, напередодні, 21 лютого, у Києві нетверезий водій зіткнувся з маршруткою та автопідйомником.