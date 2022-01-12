Во все районы Одессы выехали бригады взрывотехников. Их сопровождают следователи и кинологи.

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Одесские ТЦ "заминировали"

Правоохранители проверяют все одесские торговые центры. Аноним прислал письмо в полицию с сообщением о заминировании.

Неизвестный написал защитникам порядка эмоциональное письмо. Он заявил, что является "простым человеком, который хочет равноправия".



Аноним в письме сообщил о заминировании ТЦ Одессы / Фото с телеграмму "Новости.LIVE Odesa"

"Шутник" убежден, что справедливости нельзя достичь без жертв. В то же время он акцентировал на ненависти к этому миру.

Я очень надеюсь, что умрут более 500 человек,

– подчеркнул злоумышленник.

Минер подчеркнул, что для него эта ситуация – лишь игра. Мол, он ее прекратит, если в течение 3 часов в медиа появятся новости о его выходке. В противном случае пригрозил активизировать взрывчатку.

Что грозит за псевдоминирование

В Украине предусмотрена уголовная ответственность за ложное сообщение о заминировании или угрозе жизням людей. Взрослые могут поплатиться за такие шутки лишением свободы. За выходки детей будут платить штраф родители. Если же кто-то решить заминировать здание на самом деле, то за это предусмотрено до 6 лет за решеткой. Если такие действия приведут к человеческим жертвам, срок увеличат до 8 лет.

Волна заминирований в Украине

От декабря Украину накрыла волна массовых сообщений о фейковых минированиях. Такие заявления поступают к правоохранителям почти во всех областях.

В частности, 7 января в Киеве якобы заминировали 10 торгово-развлекательных центров и железнодорожный вокзал. С вокзала эвакуировали 650 человек, выводили людей и из ТРЦ. К счастью, взрывчатки ни в одном из мест не обнаружили.

В Одесской области в полицию позвонил 12-летний школьник и сообщил о заминировании магазина в местном ТЦ. Оказалось, он просто хотел посмотреть на работу спецслужб.



22-летний парень сообщил о заминировании поезда / Фото полиции Львовщины

Ранее во Львове додумались "заминировать" поезд Днепр – Ивано-Франковск. Подвижной состав остановили для проверки в Кировоградской области. Взрывчатки в поезде не нашли. А 22-летнего псевдоминера задержали по прибытии во Львов.