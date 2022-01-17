Наразі правоохоронці намагаються знайти вибухівку. Також вони встановлюють особу аноніма.

До теми Правоохоронці шукали вибухівку в усіх гіпермаркетах Metro у Львові

У Львові повідомили про замінування коледжу

Правоохоронцям 17 січня надійшло повідомлення про замінування Технологічного фахового коледжу Національного університету "Львівська політехніка". Навчальний заклад розташований на проспекті святого Івана Павла II, 15.

На місце події негайно виїхали поліцейські, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини. Також, за словами очевидців, біля коледжу стоїть карета швидкої.

Наразі правоохоронці обстежують приміщення навчального закладу та прилеглі території. Студентів та працівників коледжу евакуйовують.

Зауважте! В Україні посилили відповідальність за фейкові мінування. Порушнику загрожує покарання – від 2 до 6 років у в'язниці.

Дивіться відео евакуації студентів:

Цікаво Анонім погрожував підірвати Львівгаз авіаційною бомбою

Коротко про останні повідомлення про замінування в Україні