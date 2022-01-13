Правоохоронці шукають вибухівку в усіх гіпермаркетах Metro у Львові

Відвідувачів та працівників гіпермаркетів евакуювали. Роботи тривають вже понад 2 години.

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Анонім повідомив про замінування обох Metro

Приблизно о 14:50 правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування гіпермаркету Metro на вулиці Городоцькій, 300. На місце події негайно виїхали правоохоронці, вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції.

З гіпермаркету евакуювали відвідувачів та працівників. Наразі правоохоронці обстежують приміщення та прилеглі території, щоб знайти ймовірну вибухівку. Також вони намагаються встановити особу аноніма, який надав повідомлення про замінування.

Окрім цього, повідомлення про замінування надійшло і до гіпермаркету Metro на вулиці Джорджа Вашингтона, 8. Там також працюють відповідні служби.

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