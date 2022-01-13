Аноніми прислали електронного листа правоохоронцям. Вони заявили, що заклали 5 бомб у торгових центрах Кривого Рогу.

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Із криворізьких ТЦ евакуювали людей

Назв чи адрес торгових центрів, де може бути вибухівка, правоохоронцям не повідомили. Відтак спецслужби перевіряють "Ліберті", "Юніон" і "Сонячну галерею".

Із закладів евакуювали людей. За інформацією місцевих журналістів, декого змусили вийти з кінозалів під час перегляду фільмів.

Замінування торгових центрів у Кривому Розі: дивіться відео

На місці працюють вибухотехніки й кінологи. Присутні слідчо-оперативні групи.

Провокативний лист

Місцевий телеграм-канал "Свої" оприлюднив копію листа, який аноніми прислали у поліцію. Вони представилися "воїнами Аллаха" й доклали фото того, що нібито сховали в торгових центрах.



Аноніми повідомили про замінування торгових центрів у Кривому Розі / Фото "Свої"

"Знайте, що у вашій країні тисячі наших братів – найкращих воїнів, які не бояться смерті", – заявили мінувальники.

Невідомі заявили, що правоохоронці "повинні зрозуміти" їхні наміри. Та пригрозили, що діятимуть надалі без попередження.

Замінування в школах Кривого Рогу

Зранку 13 січня в Службі безпеки України повідомили про замінування шкіл у центрі Кривого Рогу. У навчальних закладах Металургійного та Центрально-Міського районів скасували заняття.

Проведення уроків припинили ще до початку перевірок. На місцях працюють вибухотехнічні групи.

Довідка. За фейкове повідомлення про замінування в Україні передбачено покарання – до 6 років ув'язнення. Якщо ж такі дії призвели до тяжких наслідків, або ж їх вчинили повторно, то у в'язницю порушника відправлять вже на 4 – 8 років.

Масові замінування в Україні: коротко