Цю інформацію у коментарі 24 каналу підтвердила речниця поліції Дніпра Анна Старчевська. Вибухотехнічні служби, кінологи та слідчо-оперативні групи виїхали на місце події.
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У школах Дніпра шукають вибухівку
Анна Старчевська зазначила, що спецслужби обстежать усі школи міста. Вибухотехнікам доведеться працювати понад добу.
Місцевий телеграм-канал "Дніпро Обласний" повідомив, що правоохоронці отримали листа на електронну пошту. Анонім заявив про закладену вибухівку у всіх дніпровських загальноосвітніх закладах.
Я вб'ю вас та ваших рідних. Я втомився терпіти,
– заявив зловмисник.
Невідомий пригрозив, що впродовж навчального дня станеться вибух. Він також написав назву свого каналу в телеграмі.
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У соцмережах зазначили, що дітей зі шкіл Дніпра не евакуювали. Учні продовжили навчання у звичному режимі.
Хвиля масштабних замінувань
Примітно, що за добу в Україні сталася низка масштабних замінувань в різних містах. Під удар анонімних "жартівників" потрапили школи та торгові центри в Дніпрі, Одесі, Києві та Львові.
Примітно, що в усіх випадках "почерк" невідомого схожий. Мовиться про те, що:
- до електронних повідомлень додали набір емоційних фраз;
- заявили про замінування всіх закладів по містах, а не конкретних будівель;
- у кінці повідомлення були назви телеграм-каналу відправника.
Хвиля неправдивих повідомлень про замінування прокотилася Україною й у попередні роки. У березні 2021 року ексрадник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко заявив, що більшість таких звернень надходить з окупованих територій Донецької та Луганської областей і з Росії.
Про ці випадки у поліції знають, адже можуть встановити і відправника, і IP-адресу, і навіть реальну адресу. Однак притягнути зловмисників до відповідальності складно, тому що вони перебувають на тимчасово непідконтрольних територіях України або за її межами.