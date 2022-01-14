Повідомлення про замінування надійшло у поліцію. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Невідомий повідомив про замінування Львівгазу

Приблизно о 18:15 у поліцію зателефонував невідомий. Зловмисник погрожував підірвати авіаційною бомбою адміністративну будівлю Львівгазу на вулиці Золотій, 42.

На місце події негайно приїхали правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших відділів поліції. О 20:00 вони завершили обстеження приміщень та прилеглої території будівлі. Вибухового пристрою не знайшли.

Правоохоронці не евакуйовували людей з приміщень, адже вони проводили огляд у неробочий час. Наразі поліція намагається встановити особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

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