Сообщение о заминировании поступило в полицию. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Неизвестный сообщил о заминировании Львовгаза
Примерно в 18:15 в полицию позвонил неизвестный. Злоумышленник угрожал взорвать авиационной бомбой административное здание Львовгаза на улице Золотой, 42.
На место происшествия немедленно приехали правоохранители, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других отделов полиции. В 20:00 они завершили обследование помещений и прилегающей территории здания. Взрывного устройства не нашли.
Правоохранители не эвакуировали людей из помещений, ведь они проводили осмотр в нерабочее время. Сейчас полиция пытается установить личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании.
Коротко о последних сообщениях о заминировании в Украине
- В Черкасскую полицию 13 января поступило анонимное сообщение о заминировании всех торговых центров города. Правоохранители взрывчатки не нашли.
- В Кривом Роге в тот же день полицейские также искали взрывчатку в нескольких торговых центрах. О "заминировании" им сообщили "Воины Аллаха". В мусульманской общине Днепра инцидент назвали провокацией.
- В Херсоне правоохранители тоже проверяли информацию о заминировании ряда ТРЦ. К работе привлекли взрывотехников и кинологов.
- Массовые сообщения об угрозе взрыва в ТРЦ и учебных заведениях не обошли и Киев. Кинологам и взрывотехникам пришлось проверять многие объекты.