Сообщение о заминировании поступило в полицию. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Неизвестный сообщил о заминировании Львовгаза

Примерно в 18:15 в полицию позвонил неизвестный. Злоумышленник угрожал взорвать авиационной бомбой административное здание Львовгаза на улице Золотой, 42.

На место происшествия немедленно приехали правоохранители, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других отделов полиции. В 20:00 они завершили обследование помещений и прилегающей территории здания. Взрывного устройства не нашли.

Правоохранители не эвакуировали людей из помещений, ведь они проводили осмотр в нерабочее время. Сейчас полиция пытается установить личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании.

Заметьте! В Украине ужесточили ответственность за фейковые минирования. Нарушителю грозит наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.

Коротко о последних сообщениях о заминировании в Украине