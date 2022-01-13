Як повідомили у поліції Києва в коментарі 24 каналу, станом на 19:50 спеціалісти ще не закінчили оглядати всі приміщення, про які розповіли аноніми. Відомо, що в одній зі шкіл нічого небезпечного не знайшли.

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Загалом повідомлень про ймовірні вибухи у школах та місцях масового скупчення людей було декілька.

Перевіряють також і ТРЦ

Інформація про чергові замінування у столиці надійшла правоохоронцям зранку 13 січня.

Слідчі, рятувальники, медики швидкої, а також вибухотехніки з кінологами вирушили до Державної художньої середньої школи імені Шевченка.

З приміщення евакуювали 480 осіб, але після перевірки у приміщенні нічого небезпечного не знайшли.

Пізніше правоохоронці отримали ще одне повідомлення про замінування кількох торговельних центрів та навчальних закладів.

Якщо всі перевірки закінчаться нічим, слідчим доведеться відкрити чергове кримінальне провадження за статтею про телефонний тероризм. Якщо зловмисників спіймають, їм загрожує до 6 років ув'язнення.

Хвиля мінування прокотилася по всій Україні

Вдень 13 січня анонімні повідомлення про вибухівку отримали у багатьох містах України. Так, у Кривому Розі невідомі "замінували" три торговельних центри. Аналогічну інформацію поліцейські отримали у Херсоні, Полтаві та Черкасах.