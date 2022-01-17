Сейчас правоохранители пытаются найти взрывчатку. Также они устанавливают личность анонима.
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Во Львове сообщили о заминировании колледжа
Правоохранителям 17 января поступило сообщение о минировании технологического профессионального колледжа Национального университета "Львовская политехника". Учебное заведение расположено на проспекте святого Иоанна Павла II, 15.
На место происшествия немедленно выехали полицейские, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовщины. Также, по словам очевидцев, возле колледжа стоит карета скорой.
Сейчас правоохранители обследуют помещения учебного заведения и прилегающие территории. Студентов и работников колледжа эвакуируют.
Смотрите видео эвакуации студентов:
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Коротко о последних сообщениях о минировании в Украине
- В Черкассах 17 января аноним сообщил о заминировании всех школ города. Чего требует злоумышленник, пока не известно. "Минирования" продолжаются уже четвертый день подряд.
- В тот же день одесским правоохранителям поступило сообщение о заминировании лицея в Малиновском районе. Сейчас полицейские проверяют эту информацию.
- Массовые сообщения об угрозе взрыва в ТРЦ и учебных заведениях не обошли Киев 13 января. Кинологи и взрывотехники проверяли многие объекты.
- Во Львове аноним 12 января сообщил о заминировании всех городских школ. Из учебных заведений эвакуировали почти 34 тысячи человек.
- В тот же день полиция Днепра также получила сообщение о заминировании всех школ города.