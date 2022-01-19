Зі школи евакуювали майже 1,5 тисячі людей. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
До теми Анонім повідомив про замінування технологічного коледжу "Львівської політехніки"
У Львові "замінували" школу
Приблизно об 11:50 на електронну адресу СБУ надійшло повідомлення про замінування середньої спеціалізованої загальноосвітньої школи № 93. Вона розташована у Сихівському районі Львова, на вулиці Кос-Анатольського, 10.
На місце події негайно виїхали правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших підрозділів поліції. Поліцейські евакуювали 1390 людей.
О 14:20 фахівці завершили перевірку приміщень навчального закладу та прилеглі території. Вибухівки так і не знайшли. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу аноніма.
"Мінувальник" банку вимагав скасувати масковий режим
Ще одне повідомлення про замінування надійшло приблизно о 17:40 на телефон ГУ СБУ у Львівській області. Анонім о 20:30 повторно зателефонував у службу та розповів, що у приміщенні "Приватбанку" заклали вибухівку. Зловмисник вимагав скасувати масковий режим.
Фахівці оглянули приміщення банку на вулиці Липинського, 13а. Вибухівки не виявили.
У зв'язку з тим, що приміщення інших відділень були зачинені та перебували під охороною, на письмове звернення керівництва АТ КБ "ПриватБанку" у Львові, їхня перевірка не здійснювалася,
– мовиться у повідомленні.
Наразі правоохоронці проводять розслідування та шукають анонімного "мінувальника".
Коротко про останні подібні випадки в Україні
- Київські правоохоронці 17 січня отримали анонімне повідомлення про наявність вибухівки на станції метро "Театральна". Працівники підземки зачинили пересідний вузол та евакуювали пасажирів.
- Наступного дня зловмисники знову повідомили про масові "мінування" у Києві. Об'єктом їхніх атак стали школи майже в усіх районах столиці та Апеляційний суд.
- Невідомий зловмисник, який представився шпигуном російської розвідки, повідомив, що у Кривому Розі замінували всі навчальні заклади. Чоловік вимагав гроші, щоб запобігти трагедії.
- В Одесі невідомі зловмисники "замінували" аеропорт. Аноніми погрожували підірвати летовище.