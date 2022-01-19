Зі школи евакуювали майже 1,5 тисячі людей. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

До теми Анонім повідомив про замінування технологічного коледжу "Львівської політехніки"

У Львові "замінували" школу

Приблизно об 11:50 на електронну адресу СБУ надійшло повідомлення про замінування середньої спеціалізованої загальноосвітньої школи № 93. Вона розташована у Сихівському районі Львова, на вулиці Кос-Анатольського, 10.

На місце події негайно виїхали правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших підрозділів поліції. Поліцейські евакуювали 1390 людей.

О 14:20 фахівці завершили перевірку приміщень навчального закладу та прилеглі території. Вибухівки так і не знайшли. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу аноніма.

"Мінувальник" банку вимагав скасувати масковий режим

Ще одне повідомлення про замінування надійшло приблизно о 17:40 на телефон ГУ СБУ у Львівській області. Анонім о 20:30 повторно зателефонував у службу та розповів, що у приміщенні "Приватбанку" заклали вибухівку. Зловмисник вимагав скасувати масковий режим.

Фахівці оглянули приміщення банку на вулиці Липинського, 13а. Вибухівки не виявили.

У зв'язку з тим, що приміщення інших відділень були зачинені та перебували під охороною, на письмове звернення керівництва АТ КБ "ПриватБанку" у Львові, їхня перевірка не здійснювалася,

– мовиться у повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять розслідування та шукають анонімного "мінувальника".

Зауважте! У березні 2021 року в Україні посилили відповідальність за фейкові мінування. Зловмиснику загрожує покарання – від 2 до 6 років у в'язниці.

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