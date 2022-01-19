Майже 200 повідомлень про мінування надійшли вже протягом січня 2022 року. Відповідну інформацію 24 каналу розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

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СБУ викрила орієнтовно 300 "мінерів"

Упродовж 2021 року зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень терористичного характеру. Найбільша кількість повідомлень стосувалась мінувань об'єктів у Києві, Харківській, Запорізькій, Одеській областях, здебільшого із використанням електронної пошти,

– розповів Дехтяренко.

Речник також пояснив, що у січні 2022 року вже зафіксували 184 неправдиві повідомлення про мінування. Ба більше, за цей час жодне з повідомлень про мінування не підтвердилось. Проте у кожному випадку поліція:

перевіряє об'єкт можливого мінування;

проводить евакуацію та обстеження на наявність вибухових пристроїв.

Повідомлення про фейкові мінування чи теракти надходять на електронну пошту СБУ, поліції та безпосередньо конкретних об'єктів. Речник пояснив, що:

зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їх думку, забезпечує анонімність;

встановили, що більшість повідомлень надіслані користувачами інтернету, які перебувають на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

"Анонімних терористів" притягнуть до відповідальності

Артем Дехтяренко пояснив, що алгоритм пошуку зловмисника залежить від кожного конкретного випадку і включає як оперативні, так і технічні заходи.

У 2021 році встановлено близько 300 осіб, які здійснили мінування за допомогою телефону та електронної пошти,

– заявив Дехтяренко.

Також речник нагадав зловмисникам, що "анонімних терористів" встановлять та притягнуть до кримінальної відповідальності за такими статтями:

завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності – карається ув'язненням від 2 до 6 років , а за повторний дзвінок – від 4 до 8 років;

, а за повторний дзвінок – від 4 до 8 років; терористичний акт у разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров'я людей або настання інших тяжких наслідків – карається ув'язненням від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв – від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Зверніть увагу! 19 січня адвокат Тарас Жиравецький розповів, що протягом 2020 – 2021 року, згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень, анонімним "мінувальникам" винесли понад 1300 вироків. Правник також пояснив, що багато повідомлень надходять з Росії та тимчасово окупованих територій. Юрист зазначив, що це інструмент гібридної війни Росії проти України.

Останні повідомлення про мінування: коротко

18 січня поліція отримала повідомлення про мінування у Львові. Мовилось нібито про замінування школи та відділення "Приватбанку". Поліція евакуювала людей та не знайшла вибухівки. Зловмисник також вимагав скасувати масковий режим.

18 січня анонімне повідомлення про мінування аеропорту в Одесі. Знову ж таки вибухівки не знайшли.

17 січня київська поліція отримала анонімне повідомлення про наявність вибухівки на станції метро "Театральна". Працівники підземки зачинили пересідний вузол та евакуювали пасажирів. Проте вибухівки не виявили.

У Києві знайшли 2 вибухівки, окрім цього замінований аеропорт – дивіться відео