В Киеве "заминировали" Gulliveг, Ocean Plaza и торговый центр "Универмаг "Украина". Кроме того, по информации "Украинской правды", уже второй день подряд "минируют" аэропорт "Жуляны".
Обратите внимание Людей эвакуировали, а рейсы задерживают: в Киеве "заминировали" аэропорт "Жуляны"
В громкоговорителе объявили о пожаре
В колл-центр СБУ поступила информация о заминировании ТРЦ Gulliveг, "Украина" и Ocean Plaza, поэтому проводится проверка данных объектов на наличие взрывоопасных предметов и, конечно, эвакуация,
– заявили в пресс-службе ГСЧС.
В ТЦ "Универмаг "Украина" во время сообщения об эвакуации объявили о пожаре. Однако позже в комментарии журналистам представители ГСЧС отметили, что, возможно, в торговом центре не было других объявлений для эвакуации. В ГСЧС отметили, что пожара нет.
По данным журналистов, также заминировали столичный аэропорт. Из самолетов, приземлившихся на аэродром, никого не выпускают.
Последние случаи "минирования" в Украине: смотрите видео
- В последнее время фейковые минирования случаются все чаще и чаще. Например, 12 января аноним сообщил о заминировании всех львовских школ. Из-за этого эвакуировали более 34 тысяч человек. На следующий день так же "заминировали" два гипермаркета Metro.
- В Киеве, Черкассах, Херсоне и Полтаве 13 января "заминировали" все торговые центры. Такой же инцидент был в Кривом Роге. Однако там правоохранителям об этом сообщили "воины Аллаха". Имам Эдгар Девликамов назвал эти действия провокацией.
- В СБУ такие инциденты называют инструментом гибридной войны со стороны России.
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