Информацию о якобы заминировании аэропорта анонимно прислали на электронную почту Службы безопасности Украины. Это произошло около 14:00.

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Людей эвакуировали из здания аэропорта

Аэродром проверяют правоохранители. Специалисты установят, действительно ли в здании есть взрывчатка. Учитывая потенциальные угрозы, людей пришлось оперативно эвакуировать. Кроме этого, некоторые рейсы отменили: из Запорожья и Львова.

На сайте аэропорта указано, что задерживаются рейсы:

Жуляны – Барселона. Вылет перенесли с 14:25 на 16: 50;

Жуляны – Краков. Вылет перенесли с 15:55 на 17:35;

Краков – Жуляны. Задерживается до 17:50.



Несколько рейсов задерживаются, некоторые отменили / Скриншот отлетов

12 января в международных аэропортах "Киев" и "Борисполь" пришлось провести срочную эвакуацию. Тогда поступили аналогичные сообщения о якобы заминировании.

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