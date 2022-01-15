Інформацію про нібито замінування аеропорту анонімно надіслали на електронну пошту Служби безпеки України. Це сталося близько 14:00.
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Людей евакуювали з будівлі аеропорту
Летовище перевіряють правоохоронці. Фахівці встановлять, чи справді у будівлі є вибухівка. З огляду на потенційні загрози людей довелося оперативно евакуювати. Крім цього, деякі рейси скасували: із Запоріжжя та до Львова.
На сайті аеропорту вказано, що затримуються рейси:
- Жуляни – Барселона. Виліт перенесли з 14:25 на 16:50;
- Жуляни – Краків. Виліт перенесли з 15:55 на 17:35;
- Краків – Жуляни. Затримується до 17:50.
Кілька рейсів затримуються, деякі скасували / Скриншот відльотів
12 січня у міжнародних аеропортах "Київ" та "Бориспіль" довелося провести термінову евакуацію. Тоді надійшли аналогічні повідомлення про нібито замінування.
Фейкові замінування в Україні: останні випадки
- 13 січня у Києві "замінували" низку торговельних центрів та шкіл. Кінологам та вибухотехнікам довелося перевіряти багато об'єктів.
- У той же день у Львові анонім повідомив про замінування двох гіпермаркетів Metro. Раніше надходила й фейкова інформація про замінування усіх шкіл міста.
- Аналогічні випадки сталися у Дніпрі, Одесі, Черкасах, Херсоні та Полтаві. Загалом за одну добу 12 січня "замінували" 600 різних об'єктів по всій країні.