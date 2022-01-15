Інформацію про нібито замінування аеропорту анонімно надіслали на електронну пошту Служби безпеки України. Це сталося близько 14:00.

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Людей евакуювали з будівлі аеропорту

Летовище перевіряють правоохоронці. Фахівці встановлять, чи справді у будівлі є вибухівка. З огляду на потенційні загрози людей довелося оперативно евакуювати. Крім цього, деякі рейси скасували: із Запоріжжя та до Львова.

На сайті аеропорту вказано, що затримуються рейси:

Жуляни – Барселона. Виліт перенесли з 14:25 на 16:50;

Барселона. Виліт перенесли з 14:25 на 16:50; Жуляни – Краків. Виліт перенесли з 15:55 на 17:35;

Краків. Виліт перенесли з 15:55 на 17:35; Краків – Жуляни. Затримується до 17:50.



Кілька рейсів затримуються, деякі скасували / Скриншот відльотів

12 січня у міжнародних аеропортах "Київ" та "Бориспіль" довелося провести термінову евакуацію. Тоді надійшли аналогічні повідомлення про нібито замінування.

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