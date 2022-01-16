У Києві "замінували" Gulliveг, Ocean Plaza та торговий центр "Універмаг "Україна". Крім того, за інформацією "Української правди", уже другий день поспіль "мінують" аеропорт "Жуляни".
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У гучномовці оголосили про пожежу
До колцентру СБУ надійшла інформація про замінування ТРЦ Gulliveг, "Україна" та Ocean Plaza, тому проводиться перевірка даних об'єктів на наявність вибухонебезпечних предметів та, звичайно, евакуація,
– заявили в пресслужбі ДСНС.
У ТЦ "Універмаг "Україна" під час повідомлення про евакуацію оголосили про пожежу. Однак пізніше в коментарі журналістам представники ДСНС зазначили, що, можливо, в торговому центрі не було інших оголошень для евакуації. У ДСНС наголосили, що пожежі немає.
За даними журналістів, також замінували столичний аеропорт. З літаків, які приземлилися на летовище, нікого не випускають.
Останні випадки "мінування" в Україні: дивіться відео
- Останнім часом фейкові мінування трапляються все частіше й частіше. Наприклад, 12 січня анонім повідомив про замінування усіх львівських шкіл. Через це евакуювали понад 34 тисячі людей. Наступного дня так само "замінували" два гіпермаркети Metro.
- У Києві, Черкасах, Херсоні та Полтаві 13 січня "замінували" усі торгові центри. Такий же інцидент був у Кривому Розі. Однак там правоохоронцям про це повідомили "воїни Аллаха". Імам Едгар Девлікамов назвав ці дії провокацією.
- У СБУ такі інциденти називають інструментом гібридної війни зі сторони Росії.
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