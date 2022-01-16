У Києві "замінували" Gulliveг, Ocean Plaza та торговий центр "Універмаг "Україна". Крім того, за інформацією "Української правди", уже другий день поспіль "мінують" аеропорт "Жуляни".

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У гучномовці оголосили про пожежу

До колцентру СБУ надійшла інформація про замінування ТРЦ Gulliveг, "Україна" та Ocean Plaza, тому проводиться перевірка даних об'єктів на наявність вибухонебезпечних предметів та, звичайно, евакуація,

– заявили в пресслужбі ДСНС.

У ТЦ "Універмаг "Україна" під час повідомлення про евакуацію оголосили про пожежу. Однак пізніше в коментарі журналістам представники ДСНС зазначили, що, можливо, в торговому центрі не було інших оголошень для евакуації. У ДСНС наголосили, що пожежі немає.

За даними журналістів, також замінували столичний аеропорт. З літаків, які приземлилися на летовище, нікого не випускають.

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