Оба сообщения оказались ложными. Сейчас правоохранители ищут анонимного "минера".
К теме Аноним сообщил о заминировании ТРЦ Forum Lviv: полиция эвакуировала людей
Во Львове заминировали все ТРЦ
Примерно в 13:55 на электронную почту управления СБУ во Львовской области поступило анонимное сообщение о заминировании всех львовских ТРЦ. На месте происшествия работали правоохранители, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции.
При осмотре торговых центров никаких взрывоопасных веществ или устройств не нашли. Сейчас следователи ищут анонима, который сообщил о фейковом минировании.
Смотрите видео эвакуации в ТРЦ Forum Lviv:
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В аэропорту "Львов" искали взрывчатку
Следующее сообщение о заминировании поступило в СБУ в 17:15. На этот раз взрывчатку якобы заложили в Международном аэропорту имени Даниила Галицкого.
Служба авиабезопасности аэропорта осмотрела помещения и прилегающие территории. К этому также присоединились кинологи со служебными собаками.
Во время осмотра взрывчатки не нашли. Следователи открыли уголовное производство. Сейчас правоохранители устанавливают личность фейкового "минера".
Коротко о последних фейковых заминированиях в Украине
- В Киеве неизвестные злоумышленники 21 января в очередной раз сообщили о "минировании" всех школ. Правоохранители отправились на место происшествия, чтобы проверить эту информацию.
- В полицию 20 января поступило сообщение о взрывчатке в Офисе Президента. На месте работали взрывотехники.
- Правоохранители 20 января получили сообщение о заминировании учебных заведений Днепра и Кривого Рога. Злоумышленники прислали несколько писем.
- В тот же день спецслужбы Харькова получили информацию о взрывчатке во всех школах города. Об этом в СБУ написал аноним.
- Львовские правоохранители 19 января получили сообщение о заминировании школы №84. Информация оказалась фейковой.