Оба сообщения оказались ложными. Сейчас правоохранители ищут анонимного "минера".

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Во Львове заминировали все ТРЦ

Примерно в 13:55 на электронную почту управления СБУ во Львовской области поступило анонимное сообщение о заминировании всех львовских ТРЦ. На месте происшествия работали правоохранители, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции.

При осмотре торговых центров никаких взрывоопасных веществ или устройств не нашли. Сейчас следователи ищут анонима, который сообщил о фейковом минировании.

Обратите внимание! За фейковое сообщение о заминировании нарушителю грозит суровое наказание – от 2 до 6 лет за решеткой.

Смотрите видео эвакуации в ТРЦ Forum Lviv:

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В аэропорту "Львов" искали взрывчатку

Следующее сообщение о заминировании поступило в СБУ в 17:15. На этот раз взрывчатку якобы заложили в Международном аэропорту имени Даниила Галицкого.

Служба авиабезопасности аэропорта осмотрела помещения и прилегающие территории. К этому также присоединились кинологи со служебными собаками.

Во время осмотра взрывчатки не нашли. Следователи открыли уголовное производство. Сейчас правоохранители устанавливают личность фейкового "минера".

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