Сейчас специалисты пытаются найти взрывчатку. На месте работают правоохранители и взрывотехники.

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Сообщили о заминировании ТРЦ Forum Lviv

Аноним 20 января сообщил о взрывчатке в ТРЦ Forum Lviv. Пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская в комментарии 24 каналу подтвердила эту информацию.

На месте происшествия сейчас работают правоохранители, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции. Они обследуют помещения ТРЦ и прилегающие территории.

Работников и посетителей эвакуируют. Кроме этого, следователи пытаются установить личность анонима, который сообщил о заминировании.

Смотрите видео эвакуации в ТРЦ Forum Lviv:

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