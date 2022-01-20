Сейчас специалисты пытаются найти взрывчатку. На месте работают правоохранители и взрывотехники.
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Сообщили о заминировании ТРЦ Forum Lviv
Аноним 20 января сообщил о взрывчатке в ТРЦ Forum Lviv. Пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская в комментарии 24 каналу подтвердила эту информацию.
На месте происшествия сейчас работают правоохранители, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции. Они обследуют помещения ТРЦ и прилегающие территории.
Работников и посетителей эвакуируют. Кроме этого, следователи пытаются установить личность анонима, который сообщил о заминировании.
Смотрите видео эвакуации в ТРЦ Forum Lviv:
Коротко о последних фейковых заминированиях в Украине
- Правоохранители 20 января получили сообщение о заминировании учебных заведений Днепра и Кривого Рога. Злоумышленники прислали несколько писем.
- В тот же день спецслужбы Харькова получили информацию о взрывчатке во всех школах города. Об этом в СБУ написал аноним.
- В Черкасской области 9-классник сообщил о "минировании" четырех школ. Школьник сделал это, потому что хотел, чтобы детей перевели на дистанционное обучение.
- В Киеве на улице Ивана Миколайчука "заминировали" гимназию № 191. Сообщение администрации поступило утром 20 января.
- Неизвестный мужчина, который представился шпионом российской разведки, сообщил, что в Кривом Роге во все учебные заведения заложили взрывчатку. Аноним требовал деньги, чтобы предотвратить трагедию.