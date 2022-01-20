Вибухівки у навчальному закладі не знайшли. Наразі поліція проводить розслідування.
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У Львові "замінували" школу
На електронну адресу СБУ надійшло повідомлення про замінування загальноосвітньої школи № 84. Вона розташована на вулиці Зубрівській, 30. Анонім повідомив про загрозу вибуху о 22:32.
На місце події негайно виїхали правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки та співробітники інших підрозділів поліції. Вони обстежували приміщення навчального закладу та прилеглі території. Евакуації не проводили, адже повідомлення надійшло майже вночі, тож у школі учнів вже не було.
О 1:56 обстеження завершили. На щастя, правоохоронці не знайшли вибухівку. Наразі вони намагаються встановити особу зловмисника, який надав фейкове повідомлення про замінування.
Коротко про останні подібні випадки в Україні
- У Києві 17 січня повідомили про наявність вибухівки на станції метро "Театральна". Працівники підземки зачинили пересідний вузол та евакуювали пасажирів.
- Наступного дня анонім повідомив про масові "мінування" у столиці. Об'єктом атаки зловмисників стали школи майже в усіх районах столиці та Апеляційний суд.
- Львівські правоохоронці 18 січня також отримали 2 повідомлення про замінування. Вибухівку буцімто заклали у школі та відділенні "Приватбанку". Анонім вимагав скасувати масковий режим.
- Невідомий чоловік, який представився шпигуном російської розвідки, повідомив, що у Кривому Розі в усі навчальні заклади заклали вибухівку. Анонім вимагав гроші, щоб запобігти трагедії.
- В Одесі "замінували" аеропорт. Аноніми погрожували підірвати летовище.