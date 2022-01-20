Вибухівки у навчальному закладі не знайшли. Наразі поліція проводить розслідування.

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У Львові "замінували" школу

На електронну адресу СБУ надійшло повідомлення про замінування загальноосвітньої школи №84. Вона розташовується на вулиці Зубрівській, 30. Анонім повідомив про загрозу вибуху о 22:32.

На місце події негайно виїхали правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки та співробітники інших підрозділів поліції. Вони обстежували приміщення навчального закладу та прилеглі території. Евакуації не проводили, адже повідомлення надійшло майже вночі, тож у школі учнів вже не було.

О 1:56 обстеження завершили. На щастя, правоохоронці не знайшли вибухівку. Наразі вони намагаються встановити особу зловмисника, який надав фейкове повідомлення про замінування.

Зауважте! Торік в Україні посилили відповідальність за фейкові мінування. Зловмиснику загрожує покарання – від 2 до 6 років у в'язниці.

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