Обидва повідомлення виявились хибними. Наразі правоохоронці шукають анонімного "мінувальника".

До теми Анонім повідомив про замінування ТРЦ Forum Lviv: поліція евакуювала людей

У Львові замінували всі ТРЦ

Приблизно о 13:55 на електронну пошту управління СБУ у Львівській області надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх львівських ТРЦ. На місці події працювали правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції.

Під час огляду торгових центрів жодних вибухонебезпечних речовин чи пристроїв не знайшли. Наразі слідчі шукають аноніма, який повідомив про фейкове мінування.

Зверніть увагу! За фейкове повідомлення про замінування порушнику загрожує суворе покарання – від 2 до 6 років за ґратами.

Дивіться відео евакуації в ТРЦ Forum Lviv:

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В аеропорту "Львів" шукали вибухівку

Наступне повідомлення про замінування надійшло в СБУ о 17:15. Цього разу вибухівку буцімто заклали у Міжнародному аеропорту імені Данила Галицького.

Служба авіабезпеки летовища оглянула приміщення та прилеглі території. До цього також долучилися кінологи зі службовими собаками.

Під час огляду вибухівки не знайшли. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють особу фейкового "мінувальника".

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