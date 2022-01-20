Торговий комплекс розташовується на проспекті Червоної Калини, 36. З нього евакуювали всіх відвідувачів та працівників.

До теми Анонім повідомив про "замінування" Офісу Президента: будівлю вже перевірили

Як діють правоохоронці

Речниця пресслужби поліції Львівської області Світлана Добровольська підтвердила цю інформацію у коментарі для Tvoemisto.tv. Наразі на місці працюють правоохоронці, кінологи та вибухотехніки. Також намагаються встановити особу того, хто повідомив про замінування.

У Львові повідомили про замінування кількох ТРЦ

Львівські правоохоронці 20 січня отримали інформацію від аноніма про замінування Forum Lviv. З приміщень ТРЦ евакуювали персонал та відвідувачів. Правоохоронці та вибухотехніки проводять обшуки у примішенні.

Телеграм-канал "Типовий Львів" повідомив, що також надійшло повідомлення про замінування супермаркету "Ашан", що на проспекті Чорновола. На місці також працюють правоохоронці та вибухотехніки.

Важливо Інструмент гібридної війни Росії, – юрист пояснив причину масових "замінувань" в Україні

Фейкові замінування в Україні