Торговый комплекс располагается на проспекте Червоной Калины, 36. Из него были эвакуированы все посетители и работники.

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Как действуют правоохранители

Представитель пресс-службы полиции Львовской области Светлана Добровольская подтвердила эту информацию в комментарии для Tvoemisto.tv. Сейчас на месте работают правоохранители, кинологи и взрывотехники. Также пытаются установить личность того, кто сообщил о заминировании.

Во Львове сообщили о заминировании нескольких ТРЦ

Львовские правоохранители 20 января получили информацию от анонима о заминировании Forum Lviv. Из помещения ТРЦ были эвакуированы персонал и посетители. Правоохранители и взрывотехники проводят обыски в помещении.

Телеграм-канал "Типовий Львів" сообщил, что также поступило сообщение о заминировании супермаркета "Ашан" на проспекте Чорновола. На месте также работают правоохранители и взрывотехники.

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