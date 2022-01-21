В полиции подтвердили, что получили сигнал об опасности. Сейчас правоохранители проверяют информацию.

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Проверяют все

На место вероятной угрозы взрывов уже выехали медики, полиция, взрывотехники и саперы. Они как обычно проводят тщательную проверку помещений и прилегающих территорий, чтобы убедиться, что там нет взрывчатки.

Минирование гимназии Тычины: недавний инцидент

Утром 20 января злоумышленники решили развлечься, сообщив о "минировании" гимназии №191 имени Павла Тычины в Днепровском районе. Из-за этого всех учеников и персонал пришлось эвакуировать.

В СБУ пообещали быть строгими с псевдоминерами

В СБУ отметили, что в течение 2021 года получили более 1000 сообщений о фейковых минированиях. 300 из таких "шутников" уже удалось установить.

Новый 2022 год начался так же – ведь за его неполный первый месяц злоумышленники снова прислали правоохранителям почти 200 ложных сообщений.

Впрочем, в СБУ заверили, что таким правонарушителям не удастся избежать уголовной ответственности. Им грозит от 2 до 6 лет лишения свободы, а в случае повторного введения правоохранителей в заблуждение – 4 – 8 лет.