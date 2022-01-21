Злісним порушником виявився один із в'язнів цієї установи. На пошук слідчим знадобилося лише кілька годин.

В цей день Школи Дніпра й Кривого Рогу знову опинились під прицілом псевдомінувальників

Незаконно зберігав телефон

Дзвінок про замінування СІЗО в Терновському районі Кривого Рогу надійшов на гарячу лінію "102". Зловмисник зателефонував приблизно о пів на 2 годину ночі.

Після цього всю будівлю обстежили фахівці. Туди прибули вибухотехніки, кінологи та слідчі поліції. Проте жодної вибухівки у приміщеннях не знайшли.

Тоді розшукали самого мінувальника та ним виявився 17-річний ув'язнений. У правопорушника вилучили мобільний телефон та сім-карту, які він зберігав незаконно. Саме за допомогою цього ґаджету він і зробив хибне повідомлення.



Телефон, який вилучили правоохоронці / Фото "Первый Городской"

Що загрожує за такі дії

Відносно зловмисника відкрили кримінальне провадження за статтею про свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Тепер йому буде загрожувати до 8 років ув'язнення.

Інший юний "жартіврник"

На Черкащині учень 9 класу повідомив про масове замінування. Мовилося про 4 школи в регіоні. Його швидко знайшли та допитали.

Хлопець сказав, що пішов на такі радикальні дії, бо дуже хотів на дистанційне навчання. Оскільки зловмисник ще підліток, за його вчинок відповідальність нестимуть батьки.