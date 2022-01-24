Анонимное сообщение работники Службы безопасности Украины получили на электронную почту 24 января утром. Минер представился "секретным агентом России".
К теме Несмотря на волну "минирований", в Кривом Роге возобновляют очное обучение в школах
Минирование в Кривом Роге
Неизвестный пригрозил взорвать все школы города за час с момента отправки письма. По его словам, в результате массового взрыва "умрут тысячи детей".
Взрывотехники, кинологи и правоохранители начали обследование территорий всех образовательных учреждений. Детей и персонал школ эвакуировали.
Дети Кривого Рога на дистанционке
В среду, 19 января, в Кривом Роге и ряде других городов власти постановили перевести школьников и дошкольников на дистанционную форму обучения. Поводом стала волна массовых минирований, которые случаются едва ли не ежедневно и мешают образовательному процессу.
Аноним сообщил о заложенной взрывчатке в школах Кривого Рога / Фото "Свої"
Ученики из Кривого Рога находились на дистанционном обучении до 21 января включительно. В понедельник, 24 января, дети снова пришли в школы.
Криворожских школьников перевели на дистанционку: смотрите видео
Однако уже утром понедельника их пришлось эвакуировать, уроки также сорвали из-за массовых минирований. По предварительной информации, исполком Криворожского горсовета отпустил всех домой из-за угрозы взрыва.
Инструмент России
Сотрудники Службы безопасности Украины убеждены, что массовые минирования в разных городах происходят из-за российских агентов. Работники спецслужб России таким образом пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине.
Постоянные фейковые сообщения о минировании должны усилить панику и тревогу в обществе – это элемент гибридной войны. Иногда помогают врагу сами украинцы, которые ради развлечения обращаются к нему за "услугами".
Правоохранители устанавливают источник каждого звонка или письма с уведомлением о минировании. Большинство поступает с территорий России или временно оккупированного Донбасса.