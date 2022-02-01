Глава МВД Украины Монастырский подчеркнул, что речь шла о минировании около 10 тысяч объектов. Чтобы обследовать их, правоохранителям в целом пришлось потратить дни.

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По словам Монастырского, это – организованное явление. Это становится понятно по сравнению с данными 2021 года. Украинская сторона понимает, откуда поступает угроза.

Здесь очень четко. IP-адреса электронных почт, с которых поступает сообщение, и телефоны, по которым сообщения поступают, более 70% – это Россия и оккупированные территории Донбасса,

– заявил глава МВД.

Кроме того, 10% сообщений о заминировании поступают из Беларуси.

Фейковые заминирования в Украине: последние новости

В Киеве 31 января на электронный ящик СБУ поступила информация о "заминировании" на Центральном железнодорожном вокзале, на территорию аэропорта "Киев", а также – в ряде школ города.

В Кривом Роге 31 января сообщили о "заминировании" почти 30 объектов. В частности, говорилось о больнице города, местном отделении полиции, стоматологии, туберкулезном санатории, детских поликлиниках, Криворожской мэрии и здании районной администрации.

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