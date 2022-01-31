Сейчас задержали 2 человек. Полиция собрала о них все данные. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Чиновник отметил, что следственные действия продолжаются. В частности, 1 февраля им будут избирать меру пресечения. Тогда все смогут увидеть задержанных.

Известно ли что-то о заказчиках

Монастырский надеется, что впоследствии можно будет говорить и о других именах, кроме организаторов. К слову, о задержании заказчиков министр не сказал. Их личности следствие еще устанавливает.

Отметим, правоохранители подтвердили причастность к организации бывшего полицейского Юрия Голубана.

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