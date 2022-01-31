Сейчас задержали 2 человек. Полиция собрала о них все данные. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Чиновник отметил, что следственные действия продолжаются. В частности, 1 февраля им будут избирать меру пресечения. Тогда все смогут увидеть задержанных.

Известно ли что-то о заказчиках

Монастырский надеется, что впоследствии можно будет говорить и о других именах, кроме организаторов. К слову, о задержании заказчиков министр не сказал. Их личности следствие еще устанавливает.

Отметим, правоохранители подтвердили причастность к организации бывшего полицейского Юрия Голубана.

Подготовка беспорядков в Киеве: главное

  • Злоумышленников задержали в Киеве. Они якобы планировали собрать 5 тысяч человек, среди которых 1,5 тысячи – "титушки". Последние должны были организовать столкновения с правоохранителями в столице.
  • Монастырский на брифинге говорил, что должна "обязательно пролиться кровь и применяться насилие". Провокаторы планировали жечь шины и применять огнетушители.
  • Провокации должны были происходить под лозунгами "Наступление на Крым и Донбасс" и "Война до победы". Кроме того, должны были поднимать тему тарифов.
  • За участие в так называемом "митинге" организаторы собирались платить от 800 до 1200 гривен.
  • После столкновений в Киеве, беспорядки должны были "перекинуться" на области, приближенные с Россией – Сумскую, Черниговскую и Полтавскую.

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