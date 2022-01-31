Детали рассказали на брифинге министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко. О самом факте задержания сообщили накануне, однако без деталей.
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В Киеве задержана группа злоумышленников
Глава МВД отметил, что одним из способов ведения гибридной войны является организация массовых проплаченных митингов.
Вчера в Киеве задержали группу лиц, планировавших массовые беспорядки в центре Киева. Количество таких лиц планировали собрать до 5 тысяч, из которых полторы тысячи составляли так называемые "титушки",
– рассказал Монастырский.
Именно "титушки" должны были устроить драки со стражами порядка. Министр говорит, что должна "обязательно пролиться кровь и примениться насилие". Злоумышленники планировали жечь шины и применять огнетушители.
Такие беспорядки должны были организовать в областях, приграничных к России
После акции в столице, беспорядки должны были "перекинуться" на приближенные с Россией области. Речь идет о Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
Полиция продемонстрировала видео, на котором – организаторы беспорядков
Руководитель Нацполиции Игорь Клименко подчеркнул, что организаторы были задержаны 30 января. Сами массовые беспорядки должны были стартовать утром 31 января возле Офиса Президента.
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На брифинге продемонстрировали видео, где злоумышленники на скрытую камеру обсуждают подвоз шин и людей на акции, а также организацию "толкучки".
Ваша задача – нарастить градус столкновений. Второе – точно есть заказы, есть планы, вторая акция уже будет в феврале,
– говорит голос на видео.
Новость дополняется...
Смотрите брифинг по поводу массовых беспорядков:
В начале 2022 года в Украине – массовые псевдоминирования:
- За январь 2022 года в Украине поступило более 300 сообщений о фейковом "заминировании".
- Правоохранители проверили более 3 тысяч объектов.
- Ни одно из сообщений не подтвердилось.
- В СБУ говорят, что за этой волной стоит Россия. Государство-агрессор пытается расшатать ситуацию в Украине.