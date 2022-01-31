Брифінг за участю Монастирського та Клименка стартував вранці 31 січня. Про сам факт затримання повідомили напередодні, проте без жодних деталей.

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В Києві затримали групу зловмисників

Глава МВС зазначив, що одним зі способів ведення гібридної війни є організація масових проплачених мітингів.

Вчора в Києві затримали групу осіб, яка планувала масові заворушення в центрі Києва. Кількість таких осіб планували зібрати до 5 тисяч, з яких півтори тисячі складали так звані "тітушки",

– розповів Монастирський.

Саме "тітушки" мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Міністр каже, що мала "обов'язково пролитись кров і застосуватись насилля". Зловмисники планували палити шини та застосовувати вогнегасники.

Такі заворушення мали організувати в областях, близьких до Росії

Після акції в столиці, заворушення мали "перекинутись" на області, що наближені з Росією. Мовиться про Сумську, Чернігівську та Полтавську області.

Поліція продемонструвала відео, на якому – організатори заворушень

Керівник Нацполіції Ігор Клименко наголосив, що організаторів затримали 30 січня. Саме масове заворушення мало стартувати вранці 31 січня біля Офісу Президента.

На брифінгу продемонстрували відео, на якому зловмисники на приховану камеру обговорюють підвіз шин та людей на акції, а також організацію "товкучки".

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Дивіться брифінг щодо організації масових заворушень:

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