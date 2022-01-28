Цього разу псевдомінери діяли за старою схемою. Вони надіслали анонімне повідомлення із переліком об'єктів, які нібито обрали своїми "мішенями".

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Поліція була готова

Правоохоронці як завжди оперативно відреагували на такі погрози. Разом з кінологами та вибухотехніками вони почали перевірку приміщень, попередньо евакуювавши звідти людей.

Важливо! До переліку "замінованих" шкіл потрапили 5 освітніх закладів Броварів.

Схожий епізод у Броварах

До такої самої тактики залякування зловмисники вдалися і 21 січня. Тоді у Броварах так само спробували влаштувати паніку через фейкове мінування шкіл і торгівельно-розважальних центрів.

Анонім, який розсилав листи із попередженнями, назвався "російським терористом "Карнавалом" і вимагав викуп у 2 мільйони гривень. Він стверджував, що у разі, якщо не отримає бажане, то влаштує вибухи з великою кількістю жертв.

Текст публікації "Сегодня":

У Броварах "замінували" частину шкіл та торгівельних центрів. Як розповіли у поліції Київської області, зараз кінологи та вибухотехніки проводять перевірку в навчальних закладах Броварів. Йдеться про понад 5 шкіл, фахівці перевіряють приміщення за вказаними адресами. На час перевірок дітей звідти евакуювали.

Також у повідомленні аноніма згадувалося про замінування торгівельних центрів у Броварах. Ця інформація перевіряється правоохоронцями.